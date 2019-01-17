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Ozan Kabak resmen Stuttgart'ta

- Almanya temsilcisi, Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusunu 11 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı

17 Ocak 2019 Perşembe 17:42
Ozan Kabak resmen Stuttgart'ta


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın 11 milyon avro bonservis bedeliyle Almanya Kulübü Stuttgart'a transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda Stuttgart Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Stuttgart Kulübü, şirketimize 11 milyon avro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:42
  1. Futbol
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  4. Ozan Kabak
  5. Stuttgart
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