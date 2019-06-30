Ozan Kabak imzaladı! İşte yeni takımı
Geçtiğimiz sezon Stuttgart forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.30 Haziran 2019 Pazar 15:09
Ozan Kabak, Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
BeIN SPORTS'un haberine göre genç milli futbolcumuz, Bundesliga'da Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer oldu.
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığı transfer olan 19 yaşındaki Ozan, 15 milyon karşılığında Schalke'nin yolunu tuttu.
YORUM YAZ