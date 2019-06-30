Ozan Kabak imzaladı! İşte yeni takımı Geçtiğimiz sezon Stuttgart forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ozan Kabak, Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. BeIN SPORTS'un haberine göre genç milli futbolcumuz, Bundesliga'da Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer oldu. Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığı transfer olan 19 yaşındaki Ozan, 15 milyon karşılığında Schalke'nin yolunu tuttu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.