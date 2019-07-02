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Ozan Kabak, Bayern'e neden gitmediğini açıkladı

Almanya'da küme düşen Stuttgart'tan 15 milyon euro karşılığında Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, neden diğer takımlar yerine Schalke'yi seçtiğini Alman basınına anlattı.

02 Temmuz 2019 Salı 19:33
Ozan Kabak, Bayern'e neden gitmediğini açıkladı

Transfer sürecinde neden Schalke'yi seçtiğini anlatan Ozan Kabak, ''Oynamak istedim. Çok gencim ve oynamaya ihtiyacım var. Almanya'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih'e göre Schalke'de oynamam daha gerçekçiydi. Büyük takımlarla da görüştük ancak son tercihimiz Schalke oldu. Schalke, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek çok büyük bir takım.'' şeklinde konuştu.

''Dünyanın en iyileri 4 numara giyer''

Schalke'de neden 4 numaralı formayı tercih ettiği konusunda da açıklamalarda bulunan genç futbolcu, ''Dünyanın en iyi defans oyuncuları 4 numarayı giyiyorlar. Ben de bunu yaşatmak istedim. Genç takımlarda da 4 numarayı çok severdim. Oynadığım takımlarda bir şekilde 4 numarayı kullanmak istemiştim.'' sözlerini kullandı.

Ozan, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyordu.,

''Benim vatandaşım biraz çılgındır''

Yeni takımındaki ilk antrenmanında kendisini destekleyen Galatasaray taraftarı hakkında da konuşan 19 yaşındaki Milli futbolcu, ''Benim vatandaşım bazen çılgındır. Zaten menajerim Ahmed Kutucu beni önceden uyarmıştı.'' dedi.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:33
  1. Ozan Kabak
  2. Bundesliga
  3. Schalke 04
  4. Stuttgart
  5. Futbol
  6. açıklama

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