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Ozan Kabak, Bayern Münih'e gidiyor

Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın sezon sonunda Bayern Münih'e gideceği iddia edildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:50
Ozan Kabak, Bayern Münih'e gidiyor

Galatasaray'ın 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak için sürpriz bir transfer haberi yapıldı. Alman ekibi Stuttgart ile ara transfer döneminde sözleşme imzalayan milli yıldızın yeni adresini olarak dev kulübü gösterdiler.

Sezon sonu Bayern Münih yolcusu

Almanya'nın köklü gazetelerinden Bild, Ozan Kabak'ın sezon sonunda Bayern Münih'e transfer olacağı iddia etti. Gazetede ayrıca genç yıldız ile ilgili 'Galatasaray'dan yapılan süper takviye, güçlü, hava toplarına hakim ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen kendine çok güveniyor." şeklindeki yorumlarda bulundu.

Ozan Kabak, Bundesliga'da çıktığı 8 maçta 2 gole imza attı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:50
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