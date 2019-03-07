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Ozan Kabak: Avrupa'da oynamayı başından beri planlıyordum

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisi için bir baba figürü olduğunu söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 00:03
Ozan Kabak: Avrupa'da oynamayı başından beri planlıyordum

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisi için bir baba figürü olduğunu söyledi.

Ozan, Alman basınına yaptığı açıklamada, sürekli görüştüklerini belirttiği Fatih Terim'in isteği üzerine Bayern Münih maçında giydiği formayı kendisine gönderdiğini aktardı.

Terim'in Stuttgart'ın maçlarını takip ettiğini dile getiren Ozan, "Fatih Terim benim için elbette bir baba figürüdür. Türkiye'de 18 yaşındaki birisine Şampiyonlar Ligi'nde güvenmek cesaret ister. Maçları izlediğine eminim." ifadelerini kullandı

İki aydır oynadığı Stuttgart'ın öncelikli hedefinin Bundesliga'da kalmak olduğunu söyleyen genç stoper, gelecekle ilgili bir şey söylemek için çok erken olduğunu kaydetti.

Ozan, Bayern Münih ile ilgili soruya, "Bayern Münih'te kim oynamak istemez ki? Elbette Avrupa'da başka büyük kulüpler de var. Çok çalışmak ve sabırlı olmak lazım." cevabını verdi.

Kendi tarzını ortaya ortaya koymak istediğini ifade eden Ozan, ancak Van Dijk ve Varane gibi kendisini etkileyen oyuncuların bulunduğunu belirtti.

 

- "Avrupa'da oynamayı başından beri planlıyordum"

 

Hannover 96'ya karşı oynanan ve 2 gol attığı maçtaki performansının ardından takım arkadaşlarının kendisiyle birlikte sevindiklerini dile getiren Ozan, "Soyunma odasına girdiğimde şakalar yaptılar ve alkışladılar. Hafta sonu bir diğer karşılaşma oynayacağımız için sonuçta bu maç hemen hemen unutuldu." diye konuştu.

Ozan, Türkiye'den genç yaşta ayrılmasına ilişkin soruya da, "Başından beri kariyer planım vardı. Bir diğer adım Türkiye'den Avrupa'ya gitmekti. Bunu mümkün olduğu kadar hızlı gerçekleştirmek istiyordum. Birçok olanağım vardı. Galatasaray'daki antrenörler kararımda beni destekledi ve şimdi buradayım." yanıtını verdi.

Geçmişte Süper Lig'de oynayan Mario Gomez ve Andreas Beck ile sık sık konuştuğunu belirten Ozan, "Sahada özellikle Andreas Beck bana yardımcı oluyor. Mario Gomez daha az. Onun Türkçesi benim Almancamdan daha kötü." şeklinde konuştu.

Haftada 4 kez Almanca dersi aldığını anlatan genç futbolcu, karşılaşma sırasında gerekli kelimeleri ise şimdiden öğrendiğini anlattı.

Ozan, Almanya ile Türkiye ligleri arasındaki farklılıklara ilişkin de, "Kesinlikle hız. Almanya'da daha hızlı ve çok koşuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 00:03
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