Ozan Güven'in darp davasına bakanlık el attı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen oyuncu Ozan Güven davasında bakanlık devreye girdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle mağdur olan Deniz Bulutsuz'un davasına müdahil olmak için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla başvurup, ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede Ozan Güven'in 'Cebir tehdit veya kişiyi hürriyetinden Yoksun kılma kasten yaralama hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Dava, 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde davayı kabul ederek tarafların müdahil olduğu dosyanın 21 Ocak 2021 günü görülmesine karar vermişti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan yargılamaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olmak için dilekçe verdi.

'Bu davada deniz'in yanında olmak için davaya müdahil olmak istiyoruz'

Bakanlık avukatı tarafından dosyaya sunulan müdahil dilekçesinde, "Bakanlık gerekli gördüğü halde mağdur kadın çocuk ve aile bireylerine yönelik uygulanan şiddet ve ya Şiddet tehlikesi halinde açılan davaya müdahil olarak katılabilir. Bu davada Deniz'in yanında olmak için davaya müdahil olmak istiyoruz" denildi.