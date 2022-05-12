Ozan Balcı kimdir? Van Valisi Ozan Balcı nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımladı. Vali atama kararlarına göre, Tokat Valisi Ozan Balcı, Van Valiliği'ne atandı.

Ozan Balcı kimdir?

1974 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Ardahan'da tamamladı. 1992 yılında Ardahan Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim gördü. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İngiltere'de Exeter Üniversitesi, Tarih, Politika ve Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. MA derecesi aldı (2000-2001). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), Siyaset Bilimi ve Yönetim Bölümü'nde yüksek lisans yaptı (1999-2001). Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin düzenlediği 29. Dönem Kamu Diplomasisi Kursundan mezun oldu. 86. Dönem Kaymakam Adaylığı Kursunu üstün başarılı olarak tamamladı. 2012-2015 yılları arasında doktora yapmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderildi. İngiltere'de Southampton Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yaptı ve PhD (doktora) derecesi aldı.

01-24/07/2017 tarihleri arasında Japonya’da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı(JİCA) ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın birlikte organize ettiği Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Rolü adlı eğitim programına katıldı.

27 Ekim 2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandığı Tokat Valiliği görevine, 5 Kasım 2018 tarihinde başladı. 12 Mayıs 2022 tarihinde Van Valiliğine atanan Ozan Balcı evli ve üç çocuk babasıdır.