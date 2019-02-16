Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken görüntü Gırtlak kanseri nedeniyle Hakk'a yürüyen Ozan Arif'in cenazesindeki kalabalığın telefon merakı tepki çekti.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, "Ozan Arif" nâmıyla meşhur halk ozanı ve bestekar Arif Şirin’in cenazesi, bugün Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’ndeki evinden uğurlandı. Kaydetmek için yarıştılar Cenazenin evin önüne getirilmesiyle onlarca kişi elindeki telefona sarıldı. Evinin önünde Kuran-ı Kerim okunup dua edilirken bile bir çok kişi o anları canlı yayınlamak, kameraya kaydetmek için birbiriyle yarıştı.

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