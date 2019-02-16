0553 313 94 23

Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken görüntü

Gırtlak kanseri nedeniyle Hakk'a yürüyen Ozan Arif'in cenazesindeki kalabalığın telefon merakı tepki çekti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:33
Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken görüntü

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, "Ozan Arif" nâmıyla meşhur halk ozanı ve bestekar Arif Şirin’in cenazesi, bugün Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’ndeki evinden uğurlandı.

Kaydetmek için yarıştılar

Cenazenin evin önüne getirilmesiyle onlarca kişi elindeki telefona sarıldı. Evinin önünde Kuran-ı Kerim okunup dua edilirken bile bir çok kişi o anları canlı yayınlamak, kameraya kaydetmek için birbiriyle yarıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:33
  1. Samsun
  2. Ozan Arif
  3. Arif Şirin
  4. cenaze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macar avcılar, Isparta’da yaban domuzu sürek avı yaptı
    1. Macar avcılar, Isparta’da yaban domuzu..
    2. Başkan Günaydın: “Şehrin tamamı bir..
    3. Trabzonspor'da İstişare Kurulu Başkanı..
    4. Balat'ta 4 katlı bina çöktü! Çok..
    5. Çorum’da süne ile etkin mücadele..
    6. Bursaspor Rizespor maçı saat kaçta..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide yerli..
    8. TTTSD’de Başkan yeniden Canpolat
    9. Adalet Bakanı Gül, Sincan'da esnafı..
    10. Dünyaca ünlü satranç ustası bir anda..
    11. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    12. Tiyatrosu oyuncusu Dede toprağa verildi
    13. MHP’nin adayından geri çekilme tepkisi:
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'yi..
    15. Bakan Dönmez: “Hedefimiz oy oranını..
    16. Maltepeli miniklere, sağlıklı..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal ne..
    18. FETÖ sanığı itiraf etti: Sınav..
    19. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı: “Beton..
    20. Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi:..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü