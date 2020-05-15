  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamsi'nin atası keşfedildi!

Yunusemre ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Lastiği patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Brezilya medyası Fenerbahçe'nin yeni stoperini duyurdu! İşte o isim

Bab'da bombalı saldırı: 5 sivil yaralı
için kalan
Aktüel

Özalp ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaş toprağa verildi

Van’ın Özalp ilçesinde PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubunun aracında bulunan ve hayatını kaybeden sivil vatandaş toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 03:28:41 -
Özalp ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaş toprağa verildi

Van’ın Özalp ilçesinde PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubunun aracında bulunan ve hayatını kaybeden sivil vatandaş toprağa verildi.


Pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi, yardım dağıtımının ardından ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinden uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaş hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer belediye çalışanı ise yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayda hayatını kaybeden Kinyaz Karalıoğlu (60) isimli sivil vatandaş, Van Adli Tıp Kurumu`nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi’ne uğurladı. Karalıoğlu, mahalleli tarafından sosyal mesafe kuralları kapsamında toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı