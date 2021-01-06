  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Öz İplik İş Sendikasından örgütlenme açıklaması:
Aktüel

Öz İplik İş Sendikasından örgütlenme açıklaması:

"Kaynak İplik'te işçilerin sendikalaşması baskıyla engelleniyor. Sendikal örgütlenme, çalışma yaşamının vazgeçilmez haklarından biridir. Firma, hukuk tanımaz tutumundan vazgeçmelidir"

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:17:35 -
Öz İplik İş Sendikasından örgütlenme açıklaması:

ANKARA (AA) - Öz İplik İş Sendikasından yapılan açıklamada, Kaynak İplik'te işçilerin sendikalaşmasının baskıyla engellendiği belirtilerek "Sendikal örgütlenme, çalışma yaşamının vazgeçilmez haklarından biridir. Firma, hukuk tanımaz tutumundan vazgeçmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kaynak İplik'in Uşak'taki fabrikasında tüm baskı ve engellemelere rağmen işçilerin Öz İplik İş çatısı altında sendikalaştığı vurgulandı.

İşçilerin büyük bölümünün sendikaya üye olmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Öz İplik İş'e yetki verildiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Firma yetkiye itiraz etmiş ve Öz İplik İş ile tüm diyalog kanallarını kapatmıştır. Ayrıca, mahkeme sürecini uzatmak için türlü yola başvurulmuş, kanun itiraz davalarının şirket merkezinin olduğu ilde açılmasını emretmesine rağmen davayı başka ilde açmıştır. Davayı uzatmaya yönelik bir hamle olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davanın tarafı olmasına rağmen dava dilekçesine bilerek eklenmemiştir. Gelinen noktada, Kaynak İplik'te işçilerin sendikalaşması baskıyla engellenmeye devam ediyor. Sendikal örgütlenme, çalışma yaşamının vazgeçilmez haklarından biridir. Firma, hukuk tanımaz tutumundan vazgeçmeli."

Firmanın, sendikal örgütlenme sürecinde aktif rol alan dört işçiyi işten çıkarttığı belirtilerek, işçilerin tekrar iş alınması için firmanın Denizli'deki merkezinin önünde pankart açıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ODTÜ'den destek
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ODTÜ'den destek

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere, ey..
Mehmet Ersoy'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 'Ulaş Çelik' paylaşımı
Gündem

Mehmet Ersoy'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 'Ulaş Çelik' paylaşımı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganlarıyla terör marşları eşliğinde yapılan protestolarda gözaltına alınan ve terör paylaşımları ..
Gündem

"Bu nasıl ikiyüzlülüktür" deyip tepki gösterdi! "CHP destek veriyor, CHP'li vekil beni şikayet ediyor"

CHP'li vekilin iftira davası açtığı Sıddık Gültekin, "Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyma..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay