Öz Büro İş Sendikası'nın acı kaybı: Teşkilatlanma Uzmanı Şahin vefat etti
Bir süredir kalp rahatsızlığı sebebi ile hastanede tedavi gören Öz Büro İş Sendikası Teşkilatlanma Uzmanı Mustafa Şahin, hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, memleketi Düzce'nin Yıldıztepe Köyü'nde defnedildi.
Uzun yıllar, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Gıda İş Sendikası Gebze Şube Başkanı olarak görev yapan, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin’in kardeşi ve Öz Büro İş Sendikası Teşkilatlanma Uzmanı Mustafa Şahin, hayatını kaybetti. Şahin bir süredir kalp rahatsızlığı sebebi ile hastanede tedavi görüyordu.
Son yolculuğuna uğurlandı
Merhum Mehmet Şahin’in cenazesi, memleketi Düzce Gümüşova Yıldıztepe Köyü’nde defnedildi. 1 Temmuz 1972 tarihinde Düzce’de doğan Mustafa Şahin, evli ve 3 çocuk babasıydı.