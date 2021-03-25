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Yaşam Öz Büro İş Sendikası'nın acı kaybı: Teşkilatlanma Uzmanı Şahin vefat etti
Yaşam

Öz Büro İş Sendikası'nın acı kaybı: Teşkilatlanma Uzmanı Şahin vefat etti

Bir süredir kalp rahatsızlığı sebebi ile hastanede tedavi gören Öz Büro İş Sendikası Teşkilatlanma Uzmanı Mustafa Şahin, hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, memleketi Düzce'nin Yıldıztepe Köyü'nde defnedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 14:30:00 - 2021-03-25 14:36:09
Öz Büro İş Sendikası'nın acı kaybı: Teşkilatlanma Uzmanı Şahin vefat etti

Uzun yıllar, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Gıda İş Sendikası Gebze Şube Başkanı olarak görev yapan, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin’in kardeşi ve Öz Büro İş Sendikası Teşkilatlanma Uzmanı Mustafa Şahin, hayatını kaybetti. Şahin bir süredir kalp rahatsızlığı sebebi ile hastanede tedavi görüyordu.

Son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Mehmet Şahin’in cenazesi, memleketi Düzce Gümüşova Yıldıztepe Köyü’nde defnedildi. 1 Temmuz 1972 tarihinde Düzce’de doğan Mustafa Şahin, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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