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Aktüel Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Dolu'dan asgari ücret açıklaması:
Aktüel

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Dolu'dan asgari ücret açıklaması:

"Yüzde 21 olan gıda enflasyonu oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan TÜFE'ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı da ilave edilerek asgari ücret artış oranı belirlenmeli"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:25:55 -
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Dolu'dan asgari ücret açıklaması:

ANKARA (AA) - Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, "Yüzde 21 olan gıda enflasyonu oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan TÜFE'ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı da ilave edilerek asgari ücret artış oranı belirlenmeli." ifadelerini kullandı.

Dolu, yazılı açıklamasında, asgari ücret görüşmelerinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumunun göz önünde bulundurulmasını istedi.

Asgari ücretin işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak düzeyde belirlenmesinin önemine dikkati çeken Dolu, şunları kaydetti:

"Yeni asgari ücrette insan onuruna yakışır bir rakam şart. Yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 14, gıda enflasyonu ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. Asgari ücretteki artış belirlenirken yüzde 21 artış gösteren gıda enflasyon oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan TÜFE'ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı da ilave edilerek asgari ücret artış oranı belirlenmeli."

- Asgari ücretten vergi kesilmesin

Asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç net olarak açıklanması talep eden Dolu, adil gelir dağılımına uygun şekilde asgari ücretliden vergi yükünün tamamen kaldırılması gerekliğini vurguladı.

Dolu, Kovid-19 salgınının işçilerin yaşam şartlarını ağırlaştırdığını, iş ve gelir kayıplarına neden olduğunu ifade ederek, "Salgın süresince işten çıkarılma olmasa da kısa çalışma ödemelerinin düşük olması çalışanların yaşam standardının düşmesine neden oldu. Salgın sürecinin devam ettiği göz önünde bulundurularak işçilere yapılan bu ödemelerin asgari ücret seviyesine çıkartılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu

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