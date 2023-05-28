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Siyaset Oyunu kullanan Yapıcıoğlu'ndan herkesin amin dediği dua
Siyaset

Oyunu kullanan Yapıcıoğlu'ndan herkesin amin dediği dua

Yeniakit Publisher
2023-05-28 15:33:00 -
Oyunu kullanan Yapıcıoğlu'ndan herkesin amin dediği dua

Oyunu Başakşehir'de kullanan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Rabbim de en hayırlı olana bizleri ulaştırsın." dedi.

İstanbul Başakşehir ilçesinde Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 1250 numaralı sandıkta oy verdi.

Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Seçimin kazasız belasız sonuçlanmasını istediklerini ifade eden Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Yeni sistemde ilk kez ikinci tur oylaması yapılıyor. Milletimizin iradesi en sağlıklı şekilde tam anlamıyla sandığa yansır ve inşallah sandığa yansıyan irade neyse olduğu gibi ortaya çıkar. Sonuç ne olursa olsun sandıktan çıkan neticeyi herkes kabullenmeli. Öyle inanıyorum ki milletimiz engin sağduyusuyla memleketimiz ve milletimiz için en hayırlı olanı takdir edecektir. Rabbim de en hayırlı olana bizleri ulaştırsın.

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