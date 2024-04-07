Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?

İstiklal Caddesi'ndeki "İsrail'le ticaret" protestosunda yaşanan arbede üzerinden Gazze'ye hassas olan Türk toplumunu harekete geçirmek isteyen çevreler düğmeye bastı.

Ocak 2024'te açılan "Filistin için bir genç" adlı X hesabı, şu mesajı paylaştı:

Katil İsrail, işbirlikçi sermaye!

"İsrail'le Ticarete Dur De" diyen milyonların sesi olmak için çıktığımız İstiklal Caddesi'nde 30 küsur arkadaşımız yerlerde sürüklenerek ters kelepçe gözaltına alındı. Biz kavgayı onurlu Filistin halkından öğrendik. Gözaltılar serbest bırakılsın!

Teröristin davası Gazze olur mu?

Filistin için bir genç adlı X hesabının mesajı PKK'nın uzantısı YPG'ye yakın "SGDF" tarafından paylaşıldı.

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SGDF'nin mesajında, "Faşist Türk burjuva devleti ve onun sermayedarları İsrail’le işbirliği yapmaya ve soykırımcıları korumaya devam ediyor. Direnen Filistin halkı da onlara ses olan arkadaşlarımız da yalnız değildir!" denildi.