Oyunu bozan Davutoğlu'nu hedefe koydular!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden haber yapmayı kendilerine misyon edinen bazı gazeteler Ahmet Davutoğlu'nun dünkü açıklamasından sonra üzüntüye boğuldu. Hesapları tutmayan ve hüsrana uğrayan muhalif kalemşörler Ahmet Davutoğlu'na saldırmaya başladılar.

HESAPLARI ALT ÜST OLDU

Ahmet Davutoğlu'nun hafta içinde Abdullah Gül'le görüşmesi muhalif basında sevinç naraları atılmasına neden olmuştu. Malum çevreler Davutoğlu'nun Gül'e Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda destek vermesini bekliyorlardı. Davutoğlu dünkü açıklamasıyla tüm bu hesapları alt üst etti. Muhalif basının önde gelen gazeteleri Cumhuriyet, Sözcü ve Yeniçağ eski başbakanı hedef tahtasına koydu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdem Gül'ün ortaya attığı "Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'le defalarca görüşmek istedi fakat Gül kabul etmedi" yalanı Erdoğan karşıtı basının malzemesi haline geldi.