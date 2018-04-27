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Oyunu bozan Davutoğlu'nu hedefe koydular!

Eski Başbakan ve halihazırda AK Parti Konya Milletvekili olan Ahmet Davutoğlu, ismi üzerinden yürütülen tartışmalara son noktayı dün yaptığı basın açıklamasıyla koydu. Davutoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır" çıkışı sonrası muhalif basının hedef tahtasına kondu.

27 Nisan 2018 Cuma 15:25
Oyunu bozan Davutoğlu'nu hedefe koydular!

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden haber yapmayı kendilerine misyon edinen bazı gazeteler Ahmet Davutoğlu'nun dünkü açıklamasından sonra üzüntüye boğuldu. Hesapları tutmayan ve hüsrana uğrayan muhalif kalemşörler Ahmet Davutoğlu'na saldırmaya başladılar.

HESAPLARI ALT ÜST OLDU

Ahmet Davutoğlu'nun hafta içinde Abdullah Gül'le görüşmesi muhalif basında sevinç naraları atılmasına neden olmuştu. Malum çevreler Davutoğlu'nun Gül'e Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda destek vermesini bekliyorlardı. Davutoğlu dünkü açıklamasıyla tüm bu hesapları alt üst etti. Muhalif basının önde gelen gazeteleri Cumhuriyet, Sözcü ve Yeniçağ eski başbakanı hedef tahtasına koydu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdem Gül'ün ortaya attığı "Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'le defalarca görüşmek istedi fakat Gül kabul etmedi" yalanı Erdoğan karşıtı basının malzemesi haline geldi.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:25
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Erdem Gül
  3. Cumhuriyet
  4. Yeniçağ

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  • sevil dogansevil dogan1 sa önce
    RÜZGAR NEREYE ESERSE ?????
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