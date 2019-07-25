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Oyunseverler için; Excalibur G770 ön siparişte

Teknoloji markası Casper, oyun severler için çıkarttığı Excalibur serisindeki ürün gamını çeşitlendirmeye devam ederek, ürün gamına yeni bir model daha ekledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
Oyunseverler için; Excalibur G770 ön siparişte

Teknoloji markası Casper, oyun severler için çıkarttığı Excalibur serisindeki ürün gamını çeşitlendirmeye devam ederek, ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Sahip olduğu performans ve tasarımının yanı sıra kullanıcıya bilgisayarı üzerinde tam hakimiyet sunan Excalibur G770 ön siparişe sunuldu.


RGB klavyeye sahip en yeni modeli Excalibur G770; sahip olduğu gücü, tasarımı ve ulaşılabilir fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Turing mimarisine sahip GTX1650, yenilenmiş 3 GB altyapıya sahip GTX1050 ekran kartları ve 9.nesil Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemci seçenekleri ile oyunculara dilediğini seçme ve ihtiyacı olan sistemi oluşturma imkanı sunuyor. 5,5 mm inceliğe sahip ve ince çerçevesi olan yeni bilgisayar ile daha çok detaya ulaşılması hedefleniyor.



Konfigüratör ile Kendi G770’ini oluştur


Oyun severlere farklı deneyimler yaşatmayı amaçlayan Casper yeni bilgisayar ile donanımsal özellikleri üzerindeki kullanıcı beklentilerini rakiplerinden farklı bir noktaya taşımayı amaçlıyor. Casper Konfigüratör ile Excalibur G770, çeşitli ekran kartı ve işlemci seçenekleri ile birbirinden farklı performans seçeneklerini bir arada bulunduruyor. Üründe 6 çekirdekli Intel Core i7-9750H ve 4 çekirdekli Intel Core i5-9300H işlemcisi ile NVIDIA GeForce GTX1650 4GB GDDR5 ve GTX1050 3GB GDDR5 ekran kartı seçenekleri bir arada. Oyunseverler www.casper.com.tr sayfası üzerinden ihtiyaçları doğrultusunda diledikleri konfigürasyonu oluşturup sipariş verebilecek.



Yeni oyun bilgisayarı pascal mimarisine sahip GTX1050 yüksek performansı ile önceki nesillere göre yüzde 30 daha yüksek performans sağlıyor. Ayrıca bilgisayarda oyun bilgisayarları için tasarlanan RGB klavye bulunuyor.


Oyun bilgisayarları arasında en çok tercih edilen 15.6’ ekran boyutuna sahip bilgisayar, şık tasarımı ve hafifliği birlikte sunuyor. Oyuncuların her an ve her yerde oyun oynaması için geliştirilen bilgisayar, 5,5 mm inceliğe sahip çerçevesi geniş açı sağlıyor. Tasarım anlamındaki iddiasını özel alaşımlı alüminyum ile güçlendiren G770 2 kg ağırlığında. Yansıtmasız Anti-Glare teknolojisine sahip ekranı ile kullanıcıyı gölgelerden ve yansımalardan koruyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
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