Oyunda artık daha güçlüyüz

Peak’in yaş ortalaması 29 olan 100 kişilik bir ekipten oluştuğunu belirten İnönü “10 sene önce Türkiye’den dünyaya ulaşan teknolojik ürünler üretmek için, büyük hayaller kurup takım olarak bu hayallerin peşinden koşmak için yola çıktık. Uzun bir yolculuk sonucu 192 ülkeden yüz milyonlarca kişiye ulaşan ürünler ortaya çıkarttık. 100 kişilik ekibimiz Türkiye’deki 35 üniversiteden aramıza katılıp aynı hayale ortak oldular. Bu anlaşma aslında bu ekibe duyulan güvenin tezahürü sonucunda oldu” ifadelerini kullandı.

Dünya merkezlerinden öndeyiz

İnönü bunun kendileri için bir başlangıç olduğunu ve yapacakları çok şey olduğunu sözlerine ekledi. Satışla ilgili görüşmelerin mart ayında başladığını belirten İnönü, “Çok hızlı bir şekilde bu noktaya geldik. Hep Zoom üzerinden herkes evindeyken bu görüşmeleri yaptık” dedi. İnönü, satış sonrası farklı alanlara yatırım yapmayacaklarını yüz milyonlara ulaşan oyunlarını milyarlarca insana ulaştırmaya çalışacaklarını belirtti. Son yıllarda Türk oyun şirketlerinin önemli başarılara imza attığını vurgulayan İnönü “Bizim bu anlaşmamız başarıların daha görünür olmasını sağladı. Bugün oyun konusunda İstanbul ve Türkiye, Londra, Berlin gibi merkezlerin artık çok ilerisindedir diyebiliriz” diye konuştu.

Start-up’ların önünü açtı

ABD merkezli Zynga şirketinin Türk oyun geliştiricisi Peak Games’i 1,8 milyar dolara satın almasıyla bu sektörde Türkiye’nin en büyük satışı gerçekleştirilirken atılan adım hem ilk “Türk unicorn”un oluşumunu sağladı hem de ülkedeki start-up’ların önünü açtı. Dijital pazarın dünya genelinde diğer sektörlere göre üst bir noktaya eriştiğini ve bu pazarın daha da büyüyeceğini ifade eden uzmanlar, “Türkiye’de güçlü bir beşeri sermaye var. Bu beşeri sermayenin start-up’larda değerlendirilmesi çok önemli.

Oyun, yazılım, bulut bilişim ve yapay zeka gibi dijital dönüşümün her alanında bu fırsat var” değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, Peak Games’in satışının “unicorn girişim”den Türkiye’nin ilham aldığını vurgulayarak, 1-2 yıl içinde birçok firmanın benzer noktaya gelebileceğini ifade etti.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektörün 2015’te 400 milyon dolar olan ihracat rakamı 2016’da 500 milyon dolara, 2017’de 700 milyon dolara, 2018’de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı.