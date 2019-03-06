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“Oyuncularımın isteğinden ve gayretinden memnunum”

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında oynanan Yılport Samsunspor – Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 21:51
“Oyuncularımın isteğinden ve gayretinden memnunum”

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında oynanan Yılport Samsunspor – Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

 

Yılport Samsunspor sahasında karşılaştığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir karşılaşmayı değerlendirdi.

 

Çok kısa bir basın toplantısı yapan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Basın toplantısına girme mecburiyetimiz varmış, ondan katıldım. Samsunspor kazandı. Onları tebrik ediyorum. İnşallah Süper Lig’e çıkarlar. Allah söyletti. Önce TFF 1. Lig’e, sonra da Süper Lig’e çıkarlar inşallah” dedi.



İsmet Taşdemir: “Oyuncularımın isteğinden ve gayretinden memnunum”

 

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Rakibimiz bulunduğu yeri hak etmiyor. Daha üst sıralarda olmaları gerekiyor. Çok kaliteli oyuncuları var. Bütün rakiplerimiz kazandı. Bu bize psikolojik bir baskı oluşturdu. Şehrimizin bizden beklentisi var. Bundan dolayı futbolcularımız erken gol bulmak istediler ve acele ettiler. Önümüzde gördüğüm sıkıntı, oyunu kazanmak için çok sabırsız davranıyoruz. Pas oyununda ve hücuma geçişlerde acele ediyoruz. Oyunu biraz daha sakinleştirmemiz lazım. Oyuncuların isteğinden ve gayretinden gayet memnunum. Oyun içerisinde yapılanlar hoşuma gidiyor. Sabırsız bir oyunumuz var, tek olumsuz nokta bu. Bahattin penaltıyı lakayt kullanmadı. Gol atmayı çok istediği için kaçırdı. Bu oyuncular bizi hedefe götürecek. Bugün kaçan penaltı hatalıysa o hata da benimdir. Bu oyuncularla hedefe ulaşacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 21:51
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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