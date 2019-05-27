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Oyuncu ve yazar Sinan Tuzcu okurlarıyla buluştu

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen son yılların popüler dizisinde canlandırdığı karakterle önce Karadenizlilerin sonra Türkiye’nin sevgisini kazanan oyuncu ve yazar Sinan Tuzcu, Samsun’da kitaplarını imzaladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:06
Oyuncu ve yazar Sinan Tuzcu okurlarıyla buluştu

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen son yılların popüler dizisinde canlandırdığı karakterle önce Karadenizlilerin sonra Türkiye’nin sevgisini kazanan oyuncu ve yazar Sinan Tuzcu, Samsun’da kitaplarını imzaladı.


Başarılı oyuncu Sinan Tuzcu, Samsunlu okurlarıyla bir araya geldi. Tuzcu, imza gününde “Aşkın Kursağında Kalan” isimli yeni kitabını imzalayan Tuzcu, büyük ilgi gördü.


Sevilen oyuncuları, çok satan kitap yazarlarını, popüler sanatçıları ve birçok ünlü ismi Samsunlularla buluşturan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), bu kezoyuncu ve yazar Sinan Tuzcu’yu konuk etti.


Rol aldığını birçok önemli projenin yanı sıra; Karadenizli bir çiftin aşk hikayesinin anlatıldığı dizide canlandırdığı sempatik karakterle hayran kitlesini artıran, yazdığı kitaplarla yüzlerce hayata dokunan Sinan Tuzcu, ikinci kitabı ‘’Aşkın Kursağında Kalan’’ın imza günü için D&R Live etkinlikler kapsamında Samsun Piazza’da sevenleriyle buluştu.


Sinan Tuzcu’nun,imza gününde, ilk romanı olan “Böcek” ile “Aşk bazen sadece biter. Kursakta izi kalır” dizeleriyle özetlediği ve hayata dair hikayeleri anlattığı “Aşkın Kursağında Kalan” adlı kitaplarını imzaladı.


İyiliğin ve kötülüğün ortasında kalanları, hayata tutunamayanları, tutunup düşenleri, yel değirmenlerine karşı Don Kişot olmayı, hayatta kalmak için acımasız davranmayı, bazen de kendini yok saymayı anlattığı “Aşkın Kursağında Kalan” kitabı ile çıkışını sürdüren Sinan Tuzcu’nun imza gününe katılanlar, kitaplarını imzalatmakla kalmayıp, birlikte fotoğraf çektirme imkanı da buldular.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:06
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