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Aktüel Oyuncu Mehtap Anıl son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Oyuncu Mehtap Anıl son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:41:41 -
Oyuncu Mehtap Anıl son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - "Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl'ın cenazesi toprağa verildi.

Kalp krizi nedeniyle 80 yaşında hayata veda eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Mehtap Anıl, Selanik kökenli bir ailenin tek çocuğu olarak 1940'ta Çatalca'da dünyaya geldi.

Sanatçı bir aileye mensup olan Anıl, verdiği bir röportajda babasının hava astsubayı olduğunu ve bateri ile piyano çaldığını, halasının ise konservatuvarın keman bölümünün ilk mezunlarından olduğunu açıklamıştı.

Henüz 6 aylıkken ailesi İstanbul'a yerleşen oyuncu Anıl, önce Beyazıt İlkokulunu, ardından İstanbul Kız Lisesi ve Cağaloğlu Belediye Konservatuarı Bale Bölümünü tamamladı.

İlk kez 14 yaşında oyunculuğa başlayan sanatçının yaşamı, 1958'de lise öğrencisiyken, Acar Film tarafından çekilen "Ölüm Film Çekiyor" adlı yapımda koordinatörlük yapan Zuhal Üstüntaş'ın Anıl'a bir rol teklif etmesiyle değişti.

Emektar oyuncu, yaşamı boyunca 200'e yakın yapımda rol aldı.

Evli ve bir erkek evlat sahibi olan Anıl, son 7 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını sürdürüyordu.

Mehtap Anıl, 2018 yılında yayınlanan bir röportajında, hayatını artık Yaşam Evi'nde sürdürdüğünü belirterek, "Hayat bu. Kime ne olacağı bilinmiyor. Merdiven dünya. Çıkışı da var inişi de. Yalnız yaşamak zordu." ifadelerine yer vermişti.

Sanatçının rol aldığı bazı yapımlar şöyle:

"Zilin Sesi", "Uzun Yol Esma", "Acayip Hikayeler", "Memnune", "Sev Kardeşim", "Unutma Beni", "Mahallenin Muhtarları", "Çözülmeler", "Mahallenin Muhtarları", "72. Koğuş"


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