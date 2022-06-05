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Medya Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
Medya

Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti

Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, oyuncu İlker Kurt'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 22:43:00 -
Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti

Sinema filmi ve dizilerde rol olan oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, "İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." dedi.

Oyuncu İlker Kurt'un hayatını kaybettiğini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Terzioğlu'ndan başsağlığı mesajı

Terzioğlu sosyal medya hesabından "Filim-San vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.

İlker Kurt kimdir?

3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı. Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu. Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.

 

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