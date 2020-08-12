Oyuncu Hümeyra'nın oğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, oyuncu Fatma Hümeyra Akbay'ın, oğlu Sadık Bigat'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Telefonların açılmaması üzerine oğlunun evine giden Hümeyra, Sadık Bigat'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Kalp krizi geçirdi
Sağlık ekipleri, Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Bigat'ın cenaze töreninin tarın düzenleneceği öğrenildii.