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Oyuncu Esra Akkaya 'maske' hastalığına yakalandı! Gözleri şişti

Oyuncu Esra Akkaya, tek kullanımlık maskeyi defalarca kullandığı için göz yaşı yolu iltihabı oldu. 50 yaşındaki oyuncu, maske kullanımı konusunda takipçilerini ikaz etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:39:00 - 2020-06-08 20:41:17
Oyuncu Esra Akkaya 'maske' hastalığına yakalandı! Gözleri şişti

Oyuncu Esra Akkaya, tek kullanımlık maskeyi defalarca kullandığı için göz yaşı yolu iltihabı oldu.

Instagram hesabından canlı yayın yapan 50 yaşındaki Esra Akkaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir süredir yoktum, göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum."

Defalarca aynı maskeyi taktığı için takipçilerini uyaran Esra Akkaya, "Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun. Ben maske takmam gereken bir yere, alışverişe bile gitmemeye çalışıyorum. Çok az gidiyorum. Aslında denize girmek belki çok iyi gelecek bir şey bu aşamada, ama galiba plajda da maske takılıyormuş o yüzden hiç denemedim. Maskenin herhalde bir sürü faydası var ama ciddi riskleri de var" dedi.

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