Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nun Tarkan isyanı! 'Tarkan'a 30 milyon veriyorsun...'

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, TV 8 canlı yayınında konuştu. 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programına konuk olan Yazıcıoğlu, ücret düşüklüğünden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını söyledi.

'Tarkan'a 30 milyon veriyorsun...'

Yazıcıoğlu, son oynadığı reklam filminde yüksek bir ücret aldığı konuşulan Tarkan'a tepki gösterdi.

Efrhan Yazıcıoğlu şumnları söyledi:

"Son bir yer ile çalışmıştım istediğim ücreti vermişlerdi. Ondan sonra gelen menajer arkadaşlar da çalışıyor ama eski dizilere yeni takviyeler yapılıyor. İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor bu da beni kırıyor. Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver."