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Aktüel Oyuncu Bülent İnal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Oyuncu Bülent İnal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:51:20 -
Oyuncu Bülent İnal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İnal, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Başarılı sanatçı, "haber" kategorisinde İmtiyaz Khan'ın "Koronavirüs Hindistan'da" başlıklı Nigambodh Chat krematoryumunda, virüs dolayısıyla yaşamını kaybeden bir kişinin durumunu gösteren fotoğrafı seçerek, "Hindistan'daki fotoğraf, tüm dünyanın çaresizliğini çok güzel özetlemiş. Bir hastalık gelir ve ne kadar güçsüz olduğumuzu anlarız." dedi.

"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" adlı fotoğraftan yana oyunu kullanan sanatçı İnal, "Suriyeli Muhammed ve babasının fotoğrafı savaşın vahşiliğini, acımasızlığını anlatan çarpıcı bir an. Babanın ve çocuğun kalbini hissedebiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent İnal, "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafını seçerek, "Buz tutmuş Çıldır Gölü'nde oynanan futbolun tüm tadını hissettiren bir fotoğraf olmuş. Fotoğraf olarak da çok başarılı bence." diye konuştu.

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