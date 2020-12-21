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Aktüel Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:25:40 -
Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan başarılı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aynı zamanda yazar da olan Yenişehirlioğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Sanatçı, haber kategorisinde, Mustafa Çavuş'un, Samsun'da bir tır dorsesinde yakalanan düzensiz göçmenleri yansıtan, "Tır dorsesinde yolculuk" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Yenişehirlioğlu fotoğrafa ilişkin, "Merhametsizlik bütün sınırları ve insanlığın ar perdesini yırtıyordu." değerlendirmesini yaptı.

Spor kategorisindeki tercihini Fecri Barlık'ın Siirt'te çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraftan yana kullanan Yenişehirlioğlu, "Yokluğu var ediyordu çocuk gönüllerinde heyecanla." ifadelerini kullandı.

Bahadır Yenişehirlioğlu, yaşam kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'ye ait "kısıtlamalar sonrası ilk Cuma" başlıklı karesini seçerken, "Sıklaşan saflar insanoğlunun yalnızlığına işaret olarak kimi zaman giderek ayrışıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

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