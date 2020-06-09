Oyuncu Ayşegül Atik yarın son yolculuğuna uğurlanacak

İSTANBUL (AA) - Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden oyuncu Ayşegül Atik, yarın toprağa verilecek.

Yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gören ve gece saatlerinde hayatını kaybeden Atik'in cenaze namazı, yarın öğle vakti Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak.

Ayşegül Atik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

Sanatçının oğlu Alper Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Pamuk annemi saat 00.10 itibarıyla cennete uğurladık. Hastalığı süresince tek isteği acı çekmemek ve yalnız kalmamaktı. 45 gün boyunca hastanede acı çekmeden biz oğulları Alper Atik ve Argun Atik ile el ele, diz dize, gülerek, ağlayarak, oynayarak, sohbet ederek, öpüşerek, sarılarak geçirdi. Çok ağrısı olduğu gecenin sabahına yoğun bakıma, hiç kalmak istemediği yere gitmek zorunda kaldı. Allah'ım, sevgili kulu olan canım annemi, hiç üzmeden, yormadan yanına aldı, üzüntümüz acımız tarif edilemez ama huzur buldu anneciğim. Çok zormuş, hep yaşayacaksın bizimle ailenle arkadaşlarınla ve hayatına renk kattığın milyonların gönlünde. Rahat uyu bitanem."