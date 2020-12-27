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Aktüel Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:01:06 -
Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Sanatçı, "Haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmalarında bir askerin gözyaşlarına hakim olamadığını gösteren "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" adlı fotoğrafından yana oyunu kullanan Türkoğlu, "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık imzalı "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.

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