Oyuncaklar neden temizlenmeli? Oyuncaklar nasıl temizlenir?

Oyun oynamak çocukların zihinsel gelişimi için son derece kıymetlidir. Oyun oynayarak, hayal kurarak gelişimleri için önemli adımlar atan çocukların bu yolcuklarına eşlik eden oyuncakların hijyeni son derece önemlidir. Özellikle 0-2 yaş arasındaki çocuklar, etraflarını ağızlarıyla deneyimleyerek öğrenmeye çalışır. Bütün gün açıkta bulunan bu oyuncaklar ev tozları nedeniyle sağlık açısından güvenilir olmaktan çıkıyor.

Sık sık temizlemek önemli

Bakıldığında anlaşılmasa da ev tozları oyuncakların dört bir yanına sarar. Bu da çocukların bakterilere maruz kalmasına sebep olur. Bu nedenle çocukların oyuncaklarını sık sık yıkamanız çok önemli.

Oyuncaklar nasıl temizlenir?

Oyuncaklar temizlenirken kesinlikle kimyasal ürünler tercih edilmemeli. Çocukların doğruca ellerine, ağızlarına sürdüğü bu oyuncaklar kimyasallarla yıkanırsa çeşitli alerjik reaksiyonlar yaşayabilir. Çocuklarınızın oyuncaklarını karbonat, su ve beyaz sirke ile temizlemeniz daha doğru olacaktır.

Oyuncaklar ne sıklıkla temizlenmeli?

Sürekli olarak pencereler kapalı bile olsa evler hızlıca tozlanırlar. Bunun için bebeğinizin sürekli oynadığı oyuncakları iki günde bir temizlemeniz onların sağlıkları için son derece önemli olacaktır.