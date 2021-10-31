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Kültür - Sanat Oyuncakla gülen yüzler sergisi
Kültür - Sanat

Oyuncakla gülen yüzler sergisi

Kars’ta bir gönüllü grup, “Bir oyuncak da sen ver” sloganıyla topladıkları oyuncakları verdikleri kırsaldaki köy çocuklarının sevinçlerini yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi açtı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 18:25:00 -
Oyuncakla gülen yüzler sergisi

Sosyal medyada kurdukları platform sayesinde 4 yılda 210 köyde yaklaşık 20 bin oyuncak dağıtan gönüllülerin tarihi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’nda açtığı “Çocuk Gülerse Dünya Güler” temalı fotoğraf sergisine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gönüllüler Taner Güneş ile Fatih Taş ve arkadaşlarının, oyuncak dağıttıkları köylerde çektikleri 40 karenin yer aldığı serginin açılışını, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptı.

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