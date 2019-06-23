Oyuncak seçimi nasıl yapılmalı? Çocuklara hangi oyuncak alınmalı?

Çocukların gelişimini ve büyümesini destekleyen en büyük etken oyuncakları ve oynadıkları oyunlardır. Dolayısıyla oynayarak yaşamlarını geçiren çocuklar için oyuncak seçerken dikkat edilmesi gereken birçok hususa dikkat edilmelidir.

- Yaş grubuna uygun oyuncak seçilmelidir. Küçük yaş grubundaki çocuklara büyük parçalı olmayan, daha verimli oyuncaklar alınmalıdır. Çocukların yaşlarına hitap eden, dikkatlerini çeken ve gelişimlerine destek olabilmelidir.

- Fiziksel gelişimlerine uygun oyuncak seçilmelidir. Çocukların kas gelişimlerinin dikkate alındığı oyuncaklar olmalıdır. Özellikle parmak ve gövde kaslarının hakimiyetlerini kurabilecekleri oyunlar oynamalıdırlar.

- Duyu organlarına hitap eden oyuncaklar seçilmelidir. Gördüklerinde ya da dokunduklarında hoşlarına giden, kokladıklarında hislerini canlandıran, duyduklarında onları cezbeden türden oyuncaklar olmalıdır.

- Hayal gücüne hitap eden oyuncaklar seçilmelidir. Çocukların zihinlerini kısıtlamayacak ve buna destek verecek oyuncaklar alınmalıdır. Özellikle de çocuklar, boyalar ve kalemlerle sık sık baş başa bırakılmalıdır.

- Sosyalleşmelerine destek verecek oyuncaklar seçilmelidir. Bebekler, arabalar ve meslekleri barındıran türden oyuncaklar seçilmelidir.

Oyuncak seçilirken nelere dikkat edilmelidir?