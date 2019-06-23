Oyuncak seçimi nasıl yapılmalı? Çocuklara hangi oyuncak alınmalı?
Çocuğun işi oyundur. Uyuyarak büyüyen, oynayarak gelişen çocuklarınız için oyuncak tercihiniz nedir? Çocuğa hangi yaşta, hangi tür oyuncak alınmalı?23 Haziran 2019 Pazar 21:51
Çocukların gelişimini ve büyümesini destekleyen en büyük etken oyuncakları ve oynadıkları oyunlardır. Dolayısıyla oynayarak yaşamlarını geçiren çocuklar için oyuncak seçerken dikkat edilmesi gereken birçok hususa dikkat edilmelidir.
- Yaş grubuna uygun oyuncak seçilmelidir. Küçük yaş grubundaki çocuklara büyük parçalı olmayan, daha verimli oyuncaklar alınmalıdır. Çocukların yaşlarına hitap eden, dikkatlerini çeken ve gelişimlerine destek olabilmelidir.
- Fiziksel gelişimlerine uygun oyuncak seçilmelidir. Çocukların kas gelişimlerinin dikkate alındığı oyuncaklar olmalıdır. Özellikle parmak ve gövde kaslarının hakimiyetlerini kurabilecekleri oyunlar oynamalıdırlar.
- Duyu organlarına hitap eden oyuncaklar seçilmelidir. Gördüklerinde ya da dokunduklarında hoşlarına giden, kokladıklarında hislerini canlandıran, duyduklarında onları cezbeden türden oyuncaklar olmalıdır.
- Hayal gücüne hitap eden oyuncaklar seçilmelidir. Çocukların zihinlerini kısıtlamayacak ve buna destek verecek oyuncaklar alınmalıdır. Özellikle de çocuklar, boyalar ve kalemlerle sık sık baş başa bırakılmalıdır.
- Sosyalleşmelerine destek verecek oyuncaklar seçilmelidir. Bebekler, arabalar ve meslekleri barındıran türden oyuncaklar seçilmelidir.
Oyuncak seçilirken nelere dikkat edilmelidir?
- Küçük yaş grubunda olan çocukların yutabilecekleri türden oyuncaklar alınmamalıdır.
- Ağızlarıyla tanıma döneminde olan çocukların oyuncakları seçilirken, plastik ve boyalarına dikkat edilmelidir.
- Oyuncakların ham maddeleri ve özellikle plastiklerin kullanım alanlarına özen gösterilmelidir.
- Çok ağır oyuncaklar olmamalıdır.
- Onları hayattan koparacak ve sadece oyuna yöneldikleri, kendilerini dahi unuttukları oyunlar seçilmemelidir.
- Sıkıldıkları oyuncakları almamaya özen gösterin.
- Tekrar tekrar aynı türden oyuncak almak yerine farklı türden oyuncaklar alınmalıdır.
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