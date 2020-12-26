  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Oyun ve oyuncaklarla ilgili değerlendirme sistemi oluşturulacak
Aktüel

Oyun ve oyuncaklarla ilgili değerlendirme sistemi oluşturulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Toplumsal tepkilere yol açan, çocukların psikososyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek nitelikteki oyuncaklar ve oyunlar hakkında birtakım standartlar oluşturulmasına ihtiyaç duyduk" - "Çocuklarımızın zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Çocuklar için üretilen oyun ve oyuncaklarla ilgili kültürel yapımıza uygun bir değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacağız" - "Sistemin hayata geçmesiyle ebeveynlerin çocuklarına yönelik hangi oyuncakları tercih etmesi gerektiği, hangi oyuncakların çocukların gelişimi açısından uygunsuz olduğu konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:05:09 -
Oyun ve oyuncaklarla ilgili değerlendirme sistemi oluşturulacak

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplumsal tepkilere yol açan oyuncaklar ve dijital oyunların çocukların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçmek için değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların bilişim teknolojileriyle uygun bir şekilde tanıştırılmasına ve çocukların dijital risklerden korunmasına önem verdiklerini vurguladı.

Muzır İçerikle Mücadele İhbar Platformu'nun oluşturulmasına yönelik çalışmalara işaret eden Selçuk, "Çocuklarımızın zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Çocuklar için üretilen oyun ve oyuncaklarla ilgili kültürel yapımıza uygun bir değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Oyuncakların fiziksel özellikleri ve psikososyal gelişime uygunluğu değerlendirilecek sistemin içeriği ve işleyişine yönelik de bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Toplumsal tepkilere yol açan, çocukların psikososyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek nitelikteki oyuncaklar ve oyunlar hakkında birtakım standartlar oluşturulmasına ihtiyaç duyduk. Ticaret Bakanlığı koordinesinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi ilgili kurumlarla bir araya gelerek, oyuncakların fiziksel özellikleri ile birlikte çocukların psikososyal gelişimine uygunluk bakımından değerlendirme kriterleri oluşturmayı planlıyoruz."

Bakan Selçuk, söz konusu çalışmalara ilişkin, "Sistemin hayata geçmesiyle ebeveynlerin çocuklarına yönelik hangi oyuncakları tercih etmesi gerektiği, hangi oyuncakların çocukların gelişimi açısından uygunsuz olduğu konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araç piyasasından güzel haber
Ekonomi

İkinci el araç piyasasından güzel haber

Otomotiv piyasalarında sene sonu hareketliliği yaşanıyor. Bayiler sıfır kilometre araçlarda kampanya başlatınca ikinci el araç fiyatlarında ..
İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu
Dünya

İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu

Yemen'in İbb vilayetinde bir kadının çocuklarının gözü önünde İran destekli Husiler tarafından öldürülmesi ülkede infiale neden oldu. ..
Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir!
Dünya

Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir! "Barış olmayacak"

Uzun süren ateşkes sonunda kanı bitlenen ve bu nedenle kaşıntı tutan Batı'nın uşağı darbeci Hafter, komutasındaki darbeci güçlere Türk asker..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay