Oyun devinden kritik karar! Kalıcı olacak

Ünlü oyun geliştiricisi Square Enix, yeni yaptığı duyuruda çalışanlarının büyük bir kısmına 1 Aralık tarihinden itibaren kalıcı olarak evden çalışma seçeneğini sunacağını bildirdi. Her bir çalışan ev-merkezli veya ofis-merkezli olarak tanımlanacak ve belirlenmiş konumdan ortalamada en az üç gün çalışması gerekecek.

Eğer pozisyonları izin verirse çalışanların bu belirlemeyi aylık olarak değiştirme seçenekleri olacak. Firma, programın başlangıcı olan önümüzdeki ayda çalışanların yaklaşık %80'inin evden çalışmasını bekliyor.

Bu karar sadece koronavirüs salgını sırasında enfeksiyonları engellemek için alınmış değil. Firma, bu karar ile "esnek çalışma modelleri" geliştirmeyi ve "felaketler veya çalışma modellerinde değişiklikler gibi beklenmeyen gelişmelere" daha kolay uyum sağlayan bir organizasyon kurmayı hedefliyor. Square Enix, iş üretkenliğinin artmasının yanı sıra bu seçenekle çalışanların iş-hayat dengesinin de daha iyi olacağını düşünüyor.