Oysa sigarayı bıraktırmak için çıkmıştı!

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görevli doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Cebrail Azar, son dönemde özellikle gençlerin kullandığı elektronik sigara hakkında değerlendirmelerde bulunarak elektronik sigaradan uzak durulması gerektiğini aktardı. Sigaranın tüm dünyada yılda 8 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan küresel bir halk sağlığı problemi olduğunu kaydeden Azar, "Sigaraya bağlı akciğer hastalıklarını çok sık görmekteyiz. Özellikle KOAH hastalığı gelişiminde ve birçok akciğer hastalığı gelişiminde çok büyük rol oynamaktadır. Sadece kısa vade veya uzun vade olarak değerlendirdiğimizde birçok sistemi etkilediğini görebiliriz. Kalp ve damar hastalıklarının en büyük risk faktörlerinden birisi yine sigaradır. Kalp ve damar hastalıkları, kalp krizleri ve birçok sistemi etkileyip kanserler gelişmektedir. En çok da akciğer kanserlerinde bir risk artışı vardır. Özellikle akciğer kanserlerinde yüzde 90’a yakın sigara en büyük risk faktörü olarak görülmektedir. Bunun dışında da günlük hayatta sigara mamulleri kullananlarda öksürük, balgam ve hışıltı gibi şikayetler de mevcuttur. Günümüzde özellikle son 20 yılda popülerliği artan insanların ellerinde artık sıkça gördüğümüz elektronik sigara diye yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Elektronik sigaraya bağlı öksürük, nefes darlığı ve balgam gibi şikayetler gelişmektedir. Elektronik sigaranın ortaya çıkış argümanı sigarayı ve tütün mamullerini bırakmak için bir yöntem olarak sunuldu ama yıllar içerisinde görüldü ki kendisi başlı başına bir bağımlılık ortaya koymaktadır. Özellikle gençler arasında elektronik sigara ile nikotin bağımlılığı başlamaktadır. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, her 4 gençten birisi elektronik sigara kullanmaktadır. Çünkü içerisinde bağımlılık yapacak nikotin maddesi var. Nikotin bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek olan bir maddedir. Esas olarak da insanlara sürekli sigara içme dürtüsü veren, sigara içtiğinde de mutluluk hissi veren maddedir. Dolayısıyla elektronik sigarada da nikotin var ve bu oran normal sigaradan daha fazla oranda. İnsanlar elektronik sigarayı kullandığında vücutlarına daha fazla nikotin almaktadırlar. Nikotinin kendisi zehirli bir maddedir. Esasen bir paket sigaranın içerisinde bulunan nikotin saflaştırıldığında elde edilecek miktarı insanları öldürmeye yeterlidir. Bunları yudum yudum aldıkları için ölümler hemen gelişmiyor. Sigaranın içerisinde bulunan kanserojen maddeler bir süre sonra vücutta kanser hücrelerini ortaya çıkarmaktadır" diye konuştu.

"Elektronik sigara akciğerlerde buzlanmaya sebep oluyor"

Tütün ve sigaranın geçmişinin çok daha eski olduğu için yıllar içerisinde sigaranın zararlarının tespit edildiğini de aktaran Azar, "Bütün sigara paketlerinin üzerinde sigaranın sağlığa zararlı olduğu, öldürücü olduğu ve çeşitli kanserler ve hastalıklarla ilişkili olduğu yazılmaktadır. Ancak elektronik sigarada ise bu durum yeni. 20 yıllık bir geçmişten bahsettik. Dolayısıyla her gün elektronik sigaraya bağlı hastalıkların havuzu dolmaktadır. Mesela elektronik sigara akciğerde buzlanmaya sebep oluyor. Bu insanlarda öksürük, nefes darlığı, halsizlik gibi şikayetlere neden olmaktadır. Buzlanmanın başka bir hastalıktan olmadığını ve elektronik sigaradan kaynaklı olduğunu ispatlayabiliyoruz. Elektronik sigara kullanan kişilerin akciğerinde hasara neden oluyor ve akciğer fonksiyon kaybına neden olabiliyor. Bu noktada özellikle gençlere yönelik reklamlarının yapılması, sigaradan daha az zararlı veya zararlı değil gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Zaten elektronik sigaralar dünyada ve Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmeyen bir mamuldür. Elektronik sigara insanlara sigarayı bırakmaları için bir yöntem olduğu söylense de bu yöntemle sigarayı bırakmaya çalışan insanların çok da başarılı olmadığını görmekteyiz. Çevremizde hem sigara içenler hem de elektronik sigara içenleri görebiliyoruz. Elektronik sigaranın, sigara dumanı gibi etraftaki insanları çok rahatsız etmemesi ve her ortamda içilme durumu olduğu için dışarıda normal sigarayı içtikten sonra kapalı ortamlarda da insanlar elektronik sigarayı kullanmaktadırlar. Elektronik sigarada nikotin olduğu için kendilerini mutlu hissettiriyor. Tabii ki geçici ve nikotin alınmadığı zaman kişilerde yine bir arayış sinirlilik huzursuzluk hali olacaktır. Bu diğer bağımlılık yapan maddelerle benzer durumdur" şeklinde konuştu.

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