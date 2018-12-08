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Oynarken tıkanan çocuğa dikkat

6 haftanın üzerinde süren bir öksürüğün çocuklarda astımın habercisi olabileceği belirtiliyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:47
Oynarken tıkanan çocuğa dikkat

Gece saat 2-3'te öksürükle uyanan ve dışkısında balgam bulunan, koşup oynarken yaşıtlarına göre daha çabuk yorulan ve nefesi tıkanan çocukta astımdan şüphelenilmeli..

Üst solunum enfeksiyonları çocukluk çağında sıklıkla görülebilir. Ancak buna hışıltılı soluk alıp vermenin eşlik etmesi astım riskini akla getirir. Astıma çevresel etkenlerin yanı sıra, bazı besinler de sebep olabiliyor.

Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda alınan gıda sonrası dudaklarda kızarıklık ortaya çıkması, besin alerjisi ihtimaline işarettir. Ayrıca astım, ilkbahar ve sonbaharda polenlerin sebep olduğu çevresel etkenlere bağlı olarak da ortaya çıkabililir. Özellikle ''mite'' adı verilen alerjenlerin bu tür etkenlerle birleşmesi hastalığın şiddetini artırabiliyor. Bir önceki mevsimi böyle bir hastalıkla geçiren çocuklar için mevsim dönümlerinde önlem alınması gerek..

Son yıllarda artık astım belirtileri ortaya çıkmadan, önleyici tedbirler uygulanması yoluna gidiliyor.

Belirtiler ortaya çıkmadan koruyucu ilaçlarla ilk önce aylık, daha sonra ise 3'er aylık tedavilerle hasta takip ediliyor. Burada hedef acile başvurunun en aza indirgenmesi değil, başvuruların hiç olmamasını temin etmek. Çünkü hasta çocukla acile başvurulması kontrol mekanizmasının iyi işlemediğini gösteriyor.

Astım tedavisinde çevresel kirlilik konusunda yapılabilecek fazla bir şey yok. Ancak çocukların pasif sigara içiciliğinin önüne geçilmesi büyük önem taşıyor. Çocukların idrarında nikotin çıkması, pasif sigara içiciliğinin en büyük delili. Herhalde böyle bir idrar testi durumuyla karşılaşmak hastanede yavrusu için çırpınan bir anne baba için büyük bir mahcubiyet.. Çocuklarınızı astımdan korumak için sigara dumanından uzak tutmalı, uzak durmalısınız..

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:25
  1. tıkanma
  2. astım
  3. çocuk sağlığı

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