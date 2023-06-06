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Sosyal Medya Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya köpeğin bu hareketini konuşuyor!
Sosyal Medya

Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya köpeğin bu hareketini konuşuyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-06 23:01:00 - 2023-06-06 23:14:56

Sosyal medyada bir ev köpeğinin evin küçük çocuğunu havuza düşmekten kurtardığı anlar izlenme rekoru kırdı.

Görüntülerde, topu havuza düşen evin küçük çocuğunun önce güvenliğini sağlayan köpek, daha sonra ise topu havuzdan çıkarıyor.

Köpeğin yaptığı bu hareketin yer aldığı video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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