Öyle bir hareket yaptı ki! Futbol tarihine geçti

Yunanistan Ligi'nde eşi görüşmemiş bir pozisyon yaşandı. Olympiakos'ta forma giyen eski Trabzonsporlu Marko Marin, bir penaltı pozisyonuna itiraz için hakemin yanına koştu.

Bütün takım başına toplanan hakeme en büyük tepkiyi Marin gösterdi. Üzerine gelen futbolcuları uzaklaştırmak isteyen hakem, Marko Marin'e dokununca Bosna-Hersek asıllı Alman futbolcu bir anda kendini yere attı.



HAKEMDEN SARI KART!



Genellikle rakip takım futbolcusu kart görsün diye yapılan bu abartılı eylemde bu kez hedef hakem olunca ortaya garip bir görüntü çıktı. Daha sonra hakem Marko Marin'e bu pozisyondan ötürü sarı kart verdi.