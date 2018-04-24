Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Öyle bir hareket yaptı ki! Futbol tarihine geçti

Eski Trabzonspor'lu futbolcu Marko Marin formasını giydiği Olympiakos maçında kendisini uzaklaştırmaya çalışan hakemin dokunmasıyla kendini yere atınca ilginç anların yaşanmasına sebep oldu.

24 Nisan 2018 Salı 17:48
Öyle bir hareket yaptı ki! Futbol tarihine geçti

Yunanistan Ligi'nde eşi görüşmemiş bir pozisyon yaşandı. Olympiakos'ta forma giyen eski Trabzonsporlu Marko Marin, bir penaltı pozisyonuna itiraz için hakemin yanına koştu.
Bütün takım başına toplanan hakeme en büyük tepkiyi Marin gösterdi. Üzerine gelen futbolcuları uzaklaştırmak isteyen hakem, Marko Marin'e dokununca Bosna-Hersek asıllı Alman futbolcu bir anda kendini yere attı.

HAKEMDEN SARI KART!

Genellikle rakip takım futbolcusu kart görsün diye yapılan bu abartılı eylemde bu kez hedef hakem olunca ortaya garip bir görüntü çıktı. Daha sonra hakem Marko Marin'e bu pozisyondan ötürü sarı kart verdi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 17:48
  1. Trabzonspor
  2. olimpiakos
  3. Marko Marin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, Aziz Yıldırım'ın bu gafını konuşuyor
    1. Türkiye, Aziz Yıldırım'ın bu gafını..
    2. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk Şehidine..
    3. FETÖ'cüler kayaya çarptı!
    4. ABD, İran'ı hedef aldı: Büyük sorun!
    5. Suriye rejimi Halep'i vurdu
    6. Altay tankı ihalesini kazan firma..
    7. Öyle bir hareket yaptı ki! Futbol..
    8. "İstanbul" dediler bakın hangi şehre..
    9. Etkin pişmanlıktan yararlanan..
    10. PKK’ya sosyal medyada da nefes..
    11. Türkiye'den 'seçimleri erteleyin'..
    12. Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten..
    13. AK Parti Milletvekili Tezcan..
    14. Ülke ayakta! Saldırılar üst üste geldi
    15. Başbakan Yıldırım'dan Avrupa..
    16. Dünyanın en pahalı plakası satışa..
    17. Ramazan pidesine zam geldi
    18. TSK'dan açıklama: Irak'ta 3 terörist...
    19. Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprü..
    20. Viyana'da insanlık dışı uygulama:..
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü