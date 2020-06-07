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Dünya

Öyle bir detay paylaştı ki... 'Sisi'ye darbe yapılabilir'

Mısır'da darbeci Sisi ile Hafter arasında yapılan görüşmenin ardından Libya'da hareketli saatler yaşanıyor. Darbeci Sisi'ye bağlı güçler, Libya'ya doğru harekete geçerken Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:19:00 - 2020-06-07 21:21:50
Öyle bir detay paylaştı ki... 'Sisi'ye darbe yapılabilir'

Mısır'da darbeci Sisi ile Hafter arasında yapılan görüşmenin ardından Libya-Mısır sınırına asker yığılmaya başlandı.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, darbeci Sisi'nin yaptığı hamlenin kendisinin kuyusunu kazacağını söyledi.

Salih Yılmaz, "Mısır'ın Libya içine asker sevk etmesi Sisi'ye darbeye neden olabilir. Çünkü DAEŞ, Mısır ordusunu Libya'da savunmasız yakalayacaktır. Sina'da DAEŞ ile mücadele ederken vereceği kayıplar Sisi'nin içeride devrilmesine neden olabilir. DAEŞ, Hafter'in hakim olduğu bölgede" ifadelerini kullandı.

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