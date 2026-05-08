Oylarını şişirmek isterken rezil oldular! Mansur’un ekibinden matematiğe bile ters seçim anketi

"Toplamı 105 çıkıyor"

Yayımlanan ankette Mansur Yavaş’ın oy oranının %56, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise %49 olarak gösterilmesini eleştiren Gökçek, iki rakam toplandığında sonucun 105 olduğunu belirtti. Gökçek, anketin gerçek dışı olduğunu savunarak şu sözleri kaydetti:

"Sahte anket yaptıracaksın, ikisini toplayınca 105 çıkacak. Hay sizin yapacağınız ankete... Mansur Yavaş’ın danışmanlarına bir tavsiyede bulunmak istiyorum; acil bir matematik öğretmeni bulun kendisine. 56 ile 49’u topladığında 100 etmediğini öğretsin."

"Biri gerçek biri sahte"

Konuşmasının devamında Mansur Yavaş’ın belediyecilik performansını ve geçmiş vaatlerini de hedef alan Gökçek, AK Parti hükümetinin icraatları ile Yavaş’ın yönetimini kıyasladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köprüler, nükleer santraller, hastaneler ve doğal gaz projeleri gibi somut yatırımlara imza attığını belirten Gökçek, Yavaş’ın ise su fiyatlarını indirme ve metro yapma gibi vaatlerini yerine getirmediğini iddia etti.

Gökçek, "Fark burada; biri gerçek, biri sahte" diyerek sözlerini noktaladı.