Oylarını şişirmek isterken rezil oldular! Mansur’un ekibinden matematiğe bile ters seçim anketi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin servis ettiği son Cumhurbaşkanlığı anketi, manipülasyon yapmak isterken komik duruma düşen liyakatsiz kadroların beceriksizliğini bir kez daha belgeledi. Paylaşılan anket sonuçlarında adayların oy oranlarının toplamının yüzde 100’ü geçmesi, "bu kadar da olmaz" dedirtti. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu skandalı deşifre ederek, Ankara’yı yönetenlerin içler acısı halini gözler önüne serdi.
"Toplamı 105 çıkıyor"
Yayımlanan ankette Mansur Yavaş’ın oy oranının %56, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise %49 olarak gösterilmesini eleştiren Gökçek, iki rakam toplandığında sonucun 105 olduğunu belirtti. Gökçek, anketin gerçek dışı olduğunu savunarak şu sözleri kaydetti:
"Sahte anket yaptıracaksın, ikisini toplayınca 105 çıkacak. Hay sizin yapacağınız ankete... Mansur Yavaş’ın danışmanlarına bir tavsiyede bulunmak istiyorum; acil bir matematik öğretmeni bulun kendisine. 56 ile 49’u topladığında 100 etmediğini öğretsin."
"Biri gerçek biri sahte"
Konuşmasının devamında Mansur Yavaş’ın belediyecilik performansını ve geçmiş vaatlerini de hedef alan Gökçek, AK Parti hükümetinin icraatları ile Yavaş’ın yönetimini kıyasladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köprüler, nükleer santraller, hastaneler ve doğal gaz projeleri gibi somut yatırımlara imza attığını belirten Gökçek, Yavaş’ın ise su fiyatlarını indirme ve metro yapma gibi vaatlerini yerine getirmediğini iddia etti.
Gökçek, "Fark burada; biri gerçek, biri sahte" diyerek sözlerini noktaladı.
