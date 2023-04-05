'Oylarımızla camia olarak Erdoğan’ı destekleyeceğiz...'

Türkiye’de iktidarların hiçbir zaman önemsemedikleri bir kesim var ki; genel seçimler döneminde olsun ve yerel seçimler dönemlerinde olsun, hiçbir zaman bu kesimin sorunları üzerinde doğru dürüst durulmamış ve bu kesim ciddiye alınmamıştır..

Her dönemde siyasetçiler bu kesimi çeşitli oyalama taktikleri ve palyatif argümanlarla oyalayıp, seçimler geçtikten sonra da, hiç kimse bu insanların sokaklarda kurtulması için doğru dürüst bir proje üretmemiş ve çaba göstermemiştir. Bu yıllardır hep böyle süre gelmiştir..

Geçtiğimiz yıllarda yapılan bazı araştırmalara göre, Türkiye’de dört buçuk veya beş milyon civarında olduğu söylenen işportacı ve seyyar satıcılar konusunda, iki yıl önce yapılan bazı araştırmalara göre, bu kesimin sayılarının altı milyonun üzerinde olduğu ve şu anda iki yıl sonra, birçok parametre göz önünde bulundurulduğunda, şu anda işportacı ve seyyar satıcıların Türkiye’de altı buçuk milyonu geçtiği söylenmektedir..

Özelikle İstanbul’da işportacı ve seyyar satıcıların sayılarının bir buçuk milyonun hayli üzerinde olduğu söylenmektedir.. Özelikle son yıllarda, pandemi salgını ve zincir marketlerin aşırı zam ve fahiş fiyatlarla milleti adeta canından bezdirmeleri neticesinde, geçimini sağlayamayan birçok vatandaş ikinci bir iş olarak mecburen işporta ve seyyar satıcılık yapmakla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum ister istemez bu sektördeki işportacı ve seyyar satıcıların sayılarının artmasına neden olmuştur..

Bu konuda (İŞ. KOR. DER.) İstanbul İşportacıları Koruma Derneği, eski Başkanı olarak şu açıklamada bulundum:

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“Yıllardır mecburiyetten dolayı, ömürlerini sokaklarda ve zor şartlarda geçirip, tüm sosyal imkânlarda yoksun, hayatları adeta boşa giden bu insanlarla ilgili, yaşım itibarı ile gördüğüm gerçekler göz önünde bulundurduğumda, hiçbir iktidarın doğru dürüst bu konuda bir proje üretip, bu insanlar için bir çözüm aradıklarını görmedim ve şahit olmadım. Seçim dönemlerinde hep palyatif tedbirlerle bu insanları kandırma yoluna gittiler. .

Seçimler geçtikten sonra da, bir sonraki seçim dönemine kadar bu insanları hiç bir kimse bir daha hatırlamadı. Bu yıllardır hep böyle sürüp gidiyor..

Evet, Türkiye’de yalnızca tek bir kişi, bu konuda çok ciddi bir şekilde, önce İstanbul’da ve daha sonra da, Türkiye çapında bu insanlar için imkânların el verdiği ölçüde, 1994 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın R.Tayyip Erdoğan, (İşportacıları Islah ve İstihdam Projesi) kapsamında çok ciddi bir proje uygulamasını başlattı ve benim de içinde olduğum bu projeyi ilk olarak İstanbul’da hayata geçirdik..

Fakat dönemin egemen şer odakları, siyasi gelecekte Erdoğan’dan çok korktukları için, bir şiir okudu diye Erdoğan’ı görevden alıp cezaevine attılar. Yani daha işin başında Erdoğan’ın siyasi olarak yolunu kesip, siyasi hayatını bitirmek istediler.. Elbette ki Yüce Rabbim onlara bu fırsatı vermedi ve çok şükür güçleri buna yetmedi ve Sayın Erdoğan dünya sahnesinde güçlü bir lider olarak yerini aldı… Evet, tekrar Sayın Erdoğan’ın 1994’te uygulamaya çalıştığı (İşporta ve seyyarı ıslah ve istihdam projesi) konumuza dönecek olursak, daha sonraki yıllarda, İstanbul il başkanlığına gelen tüm yöneticilerin önüne bu projeyi defalarca koymama rağmen, maalesef beni dinleme zahmetinde bile bulunmadılar..

Ve işte şu anda Türkiye bir seçimin eşiğinde ve bu bir seçim değil, adeta Amerika’nın bölgedeki, çıkar ve menfaatlerini korumak için, Erdoğan’ı devirmek için, bütün şeytani planlarını ve çalışmalarını başlattığı bir seçim dönemi ile karşı karşıyayız…

Evet, yapılan araştırmalara göre; 6 buçuk milyon işportacı ve seyyar satıcının olduğu Türkiye’de, bazı siyasi partiler çok ciddi bir şekilde, bu oyu kapmak için, işporta ve seyyar satıcılar konusunda çok çeşitli projeler hayata geçirmeye çalışıyor ve bu altı buçuk milyon işportacı ve seyyar oyları konusunda çok değişik çalışmalar yapmaktadırlar…

Evet, son yıllarda, Türkiye’nin adeta dünya çapında birçok zorlukla karşı karşıya olduğu böyle bir dönemlerde, biz (İş. Kor. Der.) işportacılar camiası olarak, bu tür konularla Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışma azmini kırmak ve çalışmalarını tökezletecek her hangi bir girişimde bulunmayı asla kendimize yakıştırmayız ve bu konuda Cumhurbaşkanımızı rahatsız edici bir girişimde asla bulunmayız (İş. Kor. Der.) camiası olarak!

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması için oylarımızla Erdoğan’ı destekleyeceğiz camia olarak! Siyasi partilerin milletvekilliği konusunda ise oylarımızı boş atmayı düşünüyoruz. Camia olarak, son kararımızı sosyal medyada bir basın açıklaması ile bütün Türkiye’ye duyuracağız.. Çünkü (İŞPORTACILAR) camiası olarak bizi çok üzdüler, şimdi de beş yılda bir üzmek sırası bize geldi beyler, kimse kusura bakmasın…

İşportacılar camiası olarak, talebimiz çok açık ve nettir. İnsanların sokakta evine bir ekmek götürmek için kar, kış, yağmur, çamur, soğuk demeden zor şartlarda tüm sosyal güvencelerden yoksun yaşam mücadelesi verdiği bir zamanda, bu insanların yaşamlarını sürdürmesi için kimin bize geçimimizi sağlama imkân tanıdığı artık önemli olmadığını düşünecek bir duruma getirdi bazı siyasilerin duyarsızlıkları artık bizi…

Bize geçimimizi sağlama imkânı verenin (a) partisi olmuş, (b) partisi olmuş, bu hiç önemli değil. (Biz işportacılar camiası olarak, İstanbul’da kazanacak sırada bizi temsil edecek ve sorunlarımızla uğraşacak bir milletvekili adayı verilmesini siyasi partilerden ısrarla talep ediyoruz..) İstanbul’da bir buçuk milyon ve Türkiye’de altı buçuk milyon işportacı camiası adına, milletvekillerini destekleme konusundaki son kararımızı inşallah vereceğiz.. Her şeyin hayırlısı inşallah…