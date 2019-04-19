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Öykü ile annesinin duygulandıran diyaloğu

İzmir’de 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin’e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli akşam saatlerinde gerçekleşti.

19 Nisan 2019 Cuma 01:21
Öykü ile annesinin duygulandıran diyaloğu

İzmir’de 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin’e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli akşam saatlerinde gerçekleşti.Anne ile kızının hastane odasında videoya çektikleri diyalogları ise izleyenleri oldukça duygulandırdı.


İzmir’de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı’nın 4 yaşındaki kızı Öykü Arin’e geçtiğimiz yıl Kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı konuldu. Yazıcı ailesi, tanı konulduktan sonra tedavi için Antalya’da özel bir hastaneye gelirken, yine uygun iliğin bulunması amacıyla da hem yurt için de hem de yurt dışında ’Öykü Arin’e Umut Ol’ adıyla kampanya başlattı. Yaklaşık 4 aydır devam eden kampanyaya birçok ünlünün yanı sıra yurt içi ve yurt dışından vatandaşlar da destek verdi. Kampanya sayesinde binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu, ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Donörün bulunamamasının ardından hastalığın küçük kıza daha fazla zarar vermemesi için anneden yarı uyumlu ilik nakli kararı aldı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir hastanede tedavisi süren Öykü Arin için 11 Nisan Perşembe günü nakil süreci başlatıldı. İlk olarak kan değerleri ölçülüp genel sağlık taraması gerçekleştirilen Öykü’nün annesi Eylem Şen Yazıcı, bir hafta gözetim altında tutularak değerleri takip edildi.



“Virüsler, mikroplar şimdi ne diyecek?”


Yarı uyum nakli için herhangi bir problemin çıkmaması üzerine akşam saatlerinde anneden alınan kök hücreler, Öykü Arin’e nakil edildi.Anne ile kızının hastane odasında videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştıkları diyalogları ise izleyenleri oldukça duygulandırdı.Videoda annesine, “Virüsler, mikroplar ne diyecek?” diyen Öykü’ye, Eylem Şen Yazıcı, “Annesinden kök hücre aldı Öykü Arin, bize artık burada hayat kalmadı. Mahvolduk, bittik biz diyecekler. Sen güçlenmiş, bütün kötü hücreleri yenmiş olarak bu hastaneden çıkacaksın dostum” cevabını verdi.


Öykü Arin’in “Başıma kök hücreden sevgiler konunca ne diyecekler?” sorusuna ise, annesi “Bütün organlarına kök hücreden sevgiler konunca, diyecekler ki her yer sevgi oldu. Onu görmeye dayanamıyorum” şeklinde cevap verdi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 01:21
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