Öykü Arin’e annesinden ilik nakli bugün gerçekleşiyor

Antalya’da 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin’e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli bugün akşam saatlerinde yapılacak. Sürecin başından bu yana kızının yanında olan baba Çağdaş Yazıcı, nakil işlemine ilişkin, "Eğer vücudu kan üretmeye başlarsa ilik tuttu diye varsayacağız. En iyi sonucu bekliyoruz" dedi.

İzmir’de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı’nın 4 yaşındaki kızı Öykü Arin’e geçtiğimiz yıl Kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı konuldu. Yazıcı ailesi, tanı konulduktan sonra tedavi için Antalya’da özel bir hastaneye gelirken, yine uygun iliğin bulunması amacıyla da hem yurt için de hem de yurt dışında ’Öykü Arin’e Umut Ol’ adıyla kampanya başlattı. Yaklaşık 4 aydır devam eden kampanyaya birçok ünlünün yanı sıra yurt içi ve yurt dışından vatandaşlar da destek verdi. Kampanya sayesinde binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu, ancak Öykü için uygun donör bulunamadı.

Anneden nakil kararı

Donörün bulunamamasının arından, hastalığın küçük kıza daha fazla zarar vermemesi için anneden yarı uyumlu ilik nakli kararı aldı. Özel bir hastanede tedavisi süren Öykü Arin için 11 Nisan Perşembe günü nakil süreci başlatıldı. İlk olarak kan değerleri ölçülüp genel sağlık taraması gerçekleştirilen Öykü’nün annesi Eylem Şen Yazıcı, bir hafta gözetim altında tutularak değerleri takip edildi. Yarı uyum nakli için herhangi bir problemin çıkmaması üzerine bu akşam saatlerinde anneden alınan kök hücreler, akşam saatlerinde Öykü Arin’e nakil edilecek.

28 gün boyunca takip edilecek

Nakil işleminin bitmesinin ardından da, anne ve kızı 28 gün boyunca steril bir odada kalacak, ilik naklinin bu süreç boyunca başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu durumda ya da JMML tekrar ederse Öykü Arin’in yeniden nakil olması gerekecek.

"Kan üretmeye başlarsa ilik tuttu varsayacağız"

Sürecin başından bu yana kızının yanında olan baba Çağdaş Yazıcı, kız ve eşinin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 5 aydır ilik nakli beklediklerini ifade eden Öykü Arin’in babası Çağdaş Yazıcı, akşam saatlerinde eşi Eylem Yazıcı’dan yarı uyumlu nakilin gerçekleşeceğini söyledi. Baba Yazıcı, "Yaklaşık 1,5 saat süren bir operasyonla eşimden kök hücre aldılar. Bu akşam da Öykü Arin’e kök hücreler belirli bir işlemden geçtikten sonra aktarılacak. Önümüzde yaklaşık 2 haftalık bir süre var. Bu sürede, eşimden aktarılan kök hücrenin, Öykü Arin’in iliklerine yerleşip tutunup tutunmadığını, bu hücrelerin fonksiyonel bir şekilde çalışıp çalışmadığını takip ettiğimiz bir süreç olacak. Eğer kan üretmeye başlarsa vücut ilik tuttu diye varsayacağız" dedi.

"Annesi refakatçisi olacak"

Yazıcı, naklin annesinden gerçekleşme sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

"Doktorlarımızın tercihi bu oldu. Çünkü anne çocuğu karnında taşıdığı için bu süreçte çocuğun bağışıklık sistemi sıfırlandığı için birbirine bağışıklık sistemlerinin daha aşina olduğu, daha az risk taşıyan kişinin anne olduğuna karar verdiler. İşlem basit olduğu için Eylem gün içerisinde toparlanmış olacak ve çocuğa refakat etmeye devam edecek."

"En iyi sonucu bekliyoruz"

Nakilin uyumu hakkında doktorların olumlu mesajlar verdiğini aktaran Yazıcı, "Yarı uyumlu nakillerin geçmişe oranla daha az risk içerdiğini, başarı şansının daha fazla olduğunu söylediler. Elbette tam uyumlu tercih ediliyor. Fakat bu olmadığı takdirde burada yapılan işlemde onlar iyimserlerdi, umutlu olduklarını söylediler. Dolayısıyla bizim de umudumuzu arttıran bir gelişme bu. En iyi sonucu bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.