Oyak’tan yatırım hamlesi

“Oyak’ın fabrikaları çalışıyor, yatırımlar hayata geçiyor, ihracatımız ve istihdam politikalarımız hız kesmeden sürüyor” diyen Oyak Genel Müdürü Erdem şu mesajları verdi:

RO-RO LİMANI YATIRIMI

Dünyanın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile minimum 100 milyon dolarlık otomotiv odaklı Ro-Ro limanı yatırımına başladık. Kocaeli Körfezi’ndeki Oyak Port için imzaları bu yıl attık. Yıllık 1 milyon araç elleçleme kapasitesiyle hizmet verecek. 350-400 milyon liralık yatırımla, 12 ay gibi rekor bir sürede, İsdemir ile Alman Linde Grubu iş birliğiyle endüstriyel gaz üretimi tesisini kurduk ve faaliyete geçirdik. Onlar da Türkiye’ye güveniyor.

RENAULT İLE 27 YIL DAHA

Fransız Renault Grubu’yla ortaklığımızı 27 yıl daha uzattık. Oyak Renault, 288 bin adetle otomobil ihracatında birinci sırada yer alıyor. Bu yıl 4.2 milyar dolar ihracat öngörüyoruz. Bu alandaki ortaklarımız da yaptığımız görüşmelerde Türkiye’ye duydukları güveni defaten vurguluyorlar.

HEKTAŞ’TAN YENİ GİRİŞİM

Bitki koruma ve hayvan sağlığı alanlarında 62 yılı geride bırakan Hektaş, 2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan pet ürüne girdi. Tayland merkezli, dünyanın en büyük pet mama üreticilerinden Perfect Companion Group ile anlaşan Hektaş, SmartHeart markasını Türkiye’ye getirdi.

MALATYA’YA DEV YATIRIM

OYAK Grubu, Malatya Hekimhan’da kuracakları 3 milyon ton/yıl kapasiteli demir cevheri zenginleştirme ve paletleme tesisi ile yıllık minimum 300 milyon dolar değerinde ithalat azaltacak, 1000 kişiye istihdam sağlamayı planlıyor. Ayrıca Oyak Maden Metalürji Grubu, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli çelikleri ürün gamına dahil edecek.