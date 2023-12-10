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Ekonomi OYAK'tan 740 milyon dolarlık iş birliği
Ekonomi

OYAK'tan 740 milyon dolarlık iş birliği

Yeniakit Publisher
2023-12-10 22:27:00 -
OYAK'tan 740 milyon dolarlık iş birliği

OYAK ve Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında; Cimpor Portugal Holdings ile Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin hâkim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili imzalar atıldı.

OYAK ve Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında; Cimpor Portugal Holdings ile Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin hâkim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili anlaşma 9 Aralık 2023 tarihi itibarı ile imzalandı.

Tarafların anlaşmayı imzalamasıyla, ilgili yasal otoritelerin satışın gerçekleşmesi için gereken onay süreci başladı. Anlaşma, Türkiye’ye 740 milyon dolarlık nakit kaynak sağlayacak.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.’den bugün KAP’a yapılan açıklamada, imzalardan sonra resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak izin sürecinin başladığı, pay alım sürecine ilişkin bilgilendirmelerin, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

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