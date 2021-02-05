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Ekonomi Oyak Renault ve BAU’dan iş birliği
Ekonomi

Oyak Renault ve BAU’dan iş birliği

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) arasında, genç girişimcilerin projelerini değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 09:57:00 -
Oyak Renault ve BAU’dan iş birliği

Proje kapsamında, BAU Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) bağlı genç girişimciler, Oyak Renault inovasyon laboratuvarı ve yazılım geliştirme topluluğuna dahil olabilecek. Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, dijitalleşme ve inovasyon çalışmalarına her alanda hız veren Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençleri desteklemeye, onların heyecanlarını Oyak Renault ailesinin bilgi birikimi ve Ar-Ge konusundaki deneyimiyle birleştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Bu kapsamda, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olan Bahçeşehir Üniversitesi ile yapmış oldukları iş birliğinin kendileri için büyük önem arz ettiğini aktaran Aoun, “Umarım bugün önemli bir adımını attığımız bu iş birliğiyle sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı insan gücünün artırılmasına katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek teknolojilerin oluşturulması için de önemli bir zemin hazırlamış olacağız” dedi.

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