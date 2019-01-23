Oy zarflarında hile yapan kişi enselendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Usulüne Aykırı Olarak Oy Sandığının Yerini Değiştirme, Açma, Çalma, Tahrip Etme, Oy Zarflarını Çalma’ suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

Asayiş Daire Başkanlığı Arananlar Listesinde bulunan ve Kayseri adli makamları tarafından ‘Usulüne Aykırı Olarak Oy Sandığının Yerini Değiştirme, Açma, Çalma, Tahrip Etme, Oy Zarflarını Çalma’ suçlarından aranan İ.K., Nevşehir’de olduğu bilgisi üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Ekibi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından teknik takibe alındı. Söz konusu suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın geçen günlerde tekrar Kayseri’ye döndüğü bilgisi üzerine yapılan çalışma sonucunda, İ.K.Tomarza İlçe Emniyet ve Jandarma görevlilerince yakalandı.