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Sosyal Medya Oy yalanları! Savcılık harekete geçti
Sosyal Medya

Oy yalanları! Savcılık harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-05-28 10:54:00 - 2023-05-28 12:18:13
Oy yalanları! Savcılık harekete geçti

Sosyal medyada oy kullanmayla ilgili vatandaşları yanıltıcı paylaşımlarla ilgili harekete geçildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

 

Sosyal medyada oy kullanmayla ilgili vatandaşları yanıltıcı paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yanıltıcı bilgi paylaşan şüphelinin tespit edilerek gözaltına alınması yönünde talimat verdi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte o paylaşım:

 

GEÇERSİZ OYLAR

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

 

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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Yorumlar

Bal

Müslümanlar cahil ve yobaz, CAHAPE'liler aydın ve zeki. Başka hiç birşey hesaba katılmasa sırf bu KİBİRİNİZDEN dolayı mağlup olmaya mahkumsunuz. Tek yol REİS...

Yasemin

En çok yalan söyleyen hiç bir yatırım yapmadan devamlı eleştiren kemal kılıçtar oğlu için giness rekorlara yazdırılsın
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