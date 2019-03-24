'Oy ve Ötesi' adlı tetikçi grup yine devreye sokuldu!

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Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin her seçimde ezici bir zaferle ayrılması muhalif kesimi demokrasi dışı yollar aramaya itti.

Her seçim öncesinde ve sonrasında ortaya atılan 'seçim güvenliği' tartışmalarıyla halkın iradesine gölge düşürmek için çalışmalar yürüten 'Oy ve Ötesi' adlı oluşum 31 Mart seçimleri öncesinde de devreye sokuldu.

Gezici tayfadan 16 yıldır aynı yalan! Bu kez de sandığa gömülecekler

Daha önce sözde bir rapor hazırlayan ve seçim güvenliğinin olmadığını iddia eden grup, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için sandık müşahitleri aradığını duyurdu. Grup sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İnsanlık hali, bazen sandık başkanı da yanılabilir" diyerek şimdiden seçimleri sabote edeceklerini ilan etti.

Gezi kalkışması sırasında sokak vandallarına destek veren çok sayıda sözde 'sanatçı' söz konusu oluşumun reklam filmlerinde de oynayarak oyların çalınacağı yönündeki algı operasyonuna destek vermişti.

Kolluk kuvvetine yapılacak ihbardan rahatsızlar

Grup, ayrıca son yapılan düzenlemelerde, bir ihbarla sandık başına gelen kolluk kuvvetinin de seçmene etki edeceğini de savunarak güvenlik güçlerinin sandıklardan uzak durmasını istemişti.

Sandıkların taşınmasına karşı çıktılar

Terör örgütü PKK'nın seçmene yönelik baskısına yönelik bir tedbir olan 'sandıkların taşınması'nın yasalaştırılmasına da itiraz eden dernek, halkın ikametgahına en yakın yerde oy kullanmasını istemişti.

Her seçim aynı palavra!

'Oy ve Ötesi' adlı grup her seçim döneminde olduğu gibi 16 Nisan referandumu öncesinde de oyların güvenliğinin tehlikede olduğu yalanını uydurarak kendileri gibi düşünenleri önceliklendirilmiş ilçelerdeki siyasi partilere başvurarak sandık kurullarında görev almaya davet etmişti.

Seçimden ‘evet’ oyu çıkmasıyla birlikte yine bilindik yalanı devreye sokan grup, oyların çalındığını ve ölülere bile oy kullandırıldığını iddia ederek milletin kararının meşruiyetine gölge düşürmeye çalışmıştı. Söz konusu grubun iddialarını kendisine dayanak gösteren CHP ise seçimi kaybetmenin şokuyla yine ‘çalıntı oy’ yalanına başvurmuştu.

Türkiye’nin yönetim şeklinin parlamenter sistemden ‘partili cumhurbaşkanlığı’ olarak da anılan başkanlık sistemine dönüştürülmesini içeren anayasa değişikliğinin, TBMM’de 339 oyla kabul edilmesiyle 16 Nisan 2017’de refrandum yapılmış ve oylama sonucu resmi adı ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olan yeni sistem kabul edilmişti.

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