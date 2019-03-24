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'Oy ve Ötesi' adlı tetikçi grup yine devreye sokuldu!

Türkiye’de huzur ve güven içerisinde yapılan seçimleri sabote etmek amacıyla ‘seçim güvenliği’ üzerinden algı operasyonları çekmeye kalkışan ‘Oy ve Ötesi’ adlı Gezici grup 31 Mart yerel seçimleri öncesi yine ortaya çıktı. Yerel seçimlerde istedikleri sonucu alamayacaklarını anlayan söz konusu oluşum seçimin meşruiyetine şimdiden gölge düşürmek için ‘algı’ oluşturarak sandıklara müşahit aradığını duyurdu.

24 Mart 2019 Pazar 11:04
'Oy ve Ötesi' adlı tetikçi grup yine devreye sokuldu!

 yeniakit.com.tr  özel haber  

Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin her seçimde ezici bir zaferle ayrılması muhalif kesimi demokrasi dışı yollar aramaya itti.

Her seçim öncesinde ve sonrasında ortaya atılan 'seçim güvenliği' tartışmalarıyla halkın iradesine gölge düşürmek için çalışmalar yürüten 'Oy ve Ötesi' adlı oluşum 31 Mart seçimleri öncesinde de devreye sokuldu.

Gezici tayfadan 16 yıldır aynı yalan! Bu kez de sandığa gömülecekler

Daha önce sözde bir rapor hazırlayan ve seçim güvenliğinin olmadığını iddia eden grup, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için sandık müşahitleri aradığını duyurdu. Grup sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İnsanlık hali, bazen sandık başkanı da yanılabilir" diyerek şimdiden seçimleri sabote edeceklerini ilan etti.

Gezi kalkışması sırasında sokak vandallarına destek veren çok sayıda sözde 'sanatçı' söz konusu oluşumun reklam filmlerinde de oynayarak oyların çalınacağı yönündeki algı operasyonuna destek vermişti.

Kolluk kuvvetine yapılacak ihbardan rahatsızlar

Grup, ayrıca son yapılan düzenlemelerde, bir ihbarla sandık başına gelen kolluk kuvvetinin de seçmene etki edeceğini de savunarak güvenlik güçlerinin sandıklardan uzak durmasını istemişti.

Sandıkların taşınmasına karşı çıktılar

Terör örgütü PKK'nın seçmene yönelik baskısına yönelik bir tedbir olan 'sandıkların taşınması'nın yasalaştırılmasına da itiraz eden dernek, halkın ikametgahına en yakın yerde oy kullanmasını istemişti.

Her seçim aynı palavra!

'Oy ve Ötesi' adlı grup her seçim döneminde olduğu gibi 16 Nisan referandumu öncesinde de oyların güvenliğinin tehlikede olduğu yalanını uydurarak kendileri gibi düşünenleri önceliklendirilmiş ilçelerdeki siyasi partilere başvurarak sandık kurullarında görev almaya davet etmişti.

Seçimden ‘evet’ oyu çıkmasıyla birlikte yine bilindik yalanı devreye sokan grup, oyların çalındığını ve ölülere bile oy kullandırıldığını iddia ederek milletin kararının meşruiyetine gölge düşürmeye çalışmıştı. Söz konusu grubun iddialarını kendisine dayanak gösteren CHP ise seçimi kaybetmenin şokuyla yine ‘çalıntı oy’ yalanına başvurmuştu.

Türkiye’nin yönetim şeklinin parlamenter sistemden ‘partili cumhurbaşkanlığı’ olarak da anılan başkanlık sistemine dönüştürülmesini içeren anayasa değişikliğinin, TBMM’de 339 oyla kabul edilmesiyle 16 Nisan 2017’de refrandum yapılmış  ve oylama sonucu resmi adı ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olan yeni sistem kabul edilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:04
  1. Oy ve Ötesi
  2. seçim
  3. güvenlik
  4. 31 Mart
  5. müşahit

YORUM YAZ

  • tolgatolga50 dk önce
    akit neden zorunuza gidiyor insanlarin oylara ve sandiklara sahip cikmasi ama galiba bu sefer ankara ve ist.gitti ji siz simdiden algiya basladiniz
  • MuratMurat1 sa önce
    Haydee yeni kapıyaaaa
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Chp dağılacak.Hdpliler hapise...fetöye idam geliyor
  • BozoBozo1 sa önce
    Niye bütün anketlerde cumhura kaybettirdiler sanıyordunuz? Tabiki kendileri kaybedince oy çalındı demek için...Ulan reis52 miting yaptı bir de utanmadan oy çalındı diyorlar.
  • Chpli nedemek?Chpli nedemek?1 sa önce
    Oy çalınıyor deyip oy çalandır chpli...çöp dağlarında yaşayıp b.k içinde yaşayıp yine ak partiye oy vermez chpli...rumla ermeniler FETÖYLE pkkyla iş yapip tüm vatan hainliğini yapıp bir de Atatürkçülüğe soyunur chp
  • ReisssReisss1 sa önce
    Geliyor beşiktaştan yenikapiya
  • HakanHakan1 sa önce
    Yenikapiyi uçuyoz beyler 152 bozkurtla
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Niye bütün anketlerde mansur kazanıyor gösterdiler sanıyorsunuz?Tabiki kaybedince oylar çalındı demek için...gerçekte nerden baksaniz 6 puan geride mansur
  • NaimNaim1 sa önce
    Önceden çalınmış mı ki
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Oy çalma derdinde olmayanlar neden oy ve ötesinden korkar ki?
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    Onların ağababası kaybetti... o paçavraların şansı yokkkkk

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