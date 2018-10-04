THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Oy pusulası ve zarf kağıdı alımı ihaleye çıkılıyor

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,oy pusulası ve zarfı kağıdı alımı için ihaleye çıkacağını duyurdu.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:02
Oy pusulası ve zarf kağıdı alımı ihaleye çıkılıyor

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce, oy pusulası ve oy zarfı kağıdı alımı için ihaleye çıkıldı.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, bin 600 ton beyaz renkli filigranlı oy pusulası kağıdı ile 500 ton sarı renkli filigranlı oy zarfı kağıdı iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüyle satın alınacak. 

Şartname 140 lira

İhaleye teklif verecek firmalar, 140 lira karşılığında şartname alabilecek.

Teklifler, 24 Ekim saat 12.00'ye kadar DMO Genel Müdürlüğüne ulaştırılacak. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif alınacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek. 

Teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda, 16 Nisan 2019'a kadar geçerli geçici teminat Türk lirası cinsinden verilecek. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:02
  1. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
  2. Oy Pusulası
  3. oy zarfı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'ya çok sert çıkış: Tokatı yapıştıracağız
    1. Amerika'ya çok sert çıkış: Tokatı..
    2. AB ve NATO'nun 'Balkanlar' planı!..
    3. Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete..
    4. Otomotiv ihracatı rekora koştu
    5. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta..
    6. Aydın'da parasına göz diken eski koca..
    7. Bakan Fatih Dönmez "500 milyon..
    8. Kimya ihracatta ikinciliğe yükseldi
    9. Fenerbahçe'nin konuğu Trnava! Muhtemel..
    10. İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık..
    11. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili..
    12. Trabzonspor'dan eski başkanı şok eden..
    13. CHP seçime değil 'hezimete'..
    14. Akçansa üst yönetimi yeni atamalarla..
    15. MİT Emre Uslu’yu titretti! Suçu..
    16. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    17. Petrolün varili 85,97 dolar..
    18. Merkez Bankası enflasyonun sebeplerini..
    19. Abdulkadir Konukoğlu, en iyi iş..
    20. Alex de Souza'dan Trabonspor itirafı:..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!