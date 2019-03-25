Oy kullanma sorgulama 2019 YSK seçmen sorgulama 31 Mart 2019 | Oy kimler kullanamaz?

31 Mart Mahalli ve idareler yerel seçimler için Türkiye pazar günü sandık başına gidecek. Seçmen bilgi kağıtlarının muhtarlıklar üzerinden dağıtımının başlanmasıyla birlikte seçmenler oyunu nerede kullanacağını merak ediyor. Kimin oy kullanamayacağını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven son dakika açıkladı. Oy kullanma sorgulama nasıl yapılır? Oy kullanma saat kaçta başlıyor 2019, oy kullanmak için gerekenler 2019, kimler oy kullanamaz?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven 31 Mart yerel seçimler hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Sadi Güven yaptığı açıklamalarında 23 Mart'ta yenilenen listelere göre, vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden 146 bin 669 seçmenin oy kullanamayacağını ifade etti. YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamalarında yerel seçimler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven açıklamalarında yerel seçimlere ilişkin 146 bin 669 kişinin oy kullanamayacağını ifade etti. YSK Başkanı Sadi Güven söz konusu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı. 23 Mart'ta yenilenen listelere göre, vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi"

Hangi ilde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

Söz konusu kararla Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Oyumu nerede kullanacağım-YSK seçmen sorgulama sayfası için tıklayınız